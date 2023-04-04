Москвичка заморила голодом своего семилетнего ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники опеки забрали у жительницы столичного района Ивановское семилетнего ребенка, который был найден в ее квартире с сильным истощением, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Осмотревшие квартиру медики сказали, что в доме было полно мусора и никакой еды. Мальчик сейчас находится под контролем врачей. По факту произошедшего проводится проверка.

Истощенный ребенок был найден в квартире на улице Сталеваров в Москве. По данным авторов канала, у женщины имеется еще один несовершеннолетний ребенок, ранее в отношении него мать лишили родительских прав. Сотрудники правоохранительных органов считают, что москвичка может страдать от психического расстройства. Историей заинтересовалась столичная прокуратура, дело находится под контролем ведомства.

Ранее СКР возбудил уголовное дело против блогера-сыроеда Максима Лютого за истязание младенца после того, как ребенок умер из-за истощения и пневмонии. Мать погибшего мальчика Оксану Миронову ранее отправили на два месяца под домашний арест. Сотрудники следственных органов установили, что за месяц Лютый три раза забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, пытаясь перевести новорожденного на питание солнцем.