Тело пропавшей девочки из Балашихи найдено на козырьке дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело трехлетней Полины из Балашихи, которая считалась пропавшей, было найдено на козырьке дома, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. В СК подчеркнули, что ребенок получил травмы, характерные при падении с высоты.

По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Соседи обнаружили на земле тело 39-летней женщины и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что погибшая проживала вместе с трехлетней дочерью, однако в квартире ребенка не обнаружили. К поискам ребенка привлекли кинологов и волонтеров, которые осматривали дома, канализационные коллекторы и берег реки.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело после таинственного исчезновения девочки. Пока нет информации о том, каким именно образом дело будет переквалифицировано после нахождения тела ребенка. Как сообщалось, год назад мать и дочь эвакуировались из Луганска. Близкие рассказали, что женщина страдала посттравматическим стрессовым расстройством.