После таинственного исчезновения девочки в Балашихе завели уголовное дело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Балашихе полиция возбудила уголовное дело после таинственного исчезновения девочки, мать которой выпала из окна, сообщается на сайте областного СК. На камерах видеонаблюдения видно, как женщина заходила с ребенком в подъезд, однако в квартире трехлетнюю малышку не нашли.

В ходе проведения проверки установлено, что трехлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью в квартире, бесследно исчезла. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

К поискам девочки привлекли кинологов и волонтеров, которые осматривают дома, канализационные коллекторы и берег реки. Волонтеры просят водителей, проезжавших накануне по улицам Балашихи, предоставить записи с видеорегистраторов.

На данный момент поиск девочки продолжается. Прозваниваются больницы, опрашивается население, распространяем информацию, ищем свидетельства [случившегося], — рассказали NEWS.ru в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля. Соседи вызвали экстренные службы, обнаружив на земле тело 39-летней женщины. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что погибшая проживала вместе с трехлетней дочерью, однако в квартире ребенка не обнаружили. Как сообщалось, год назад мать и дочь эвакуировались из Луганска. Близкие рассказали, что женщина страдала посттравматическим стрессовым расстройством.