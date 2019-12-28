https://static.news.ru/photo/c6dffb96-2a33-11ea-b410-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил, забеременев от биоматериала женщины-трансгендера. Роды у него принял тоже доктор-трансгендер.

Рубен Шарп, изменивший свою внешность на мужскую 12 лет назад, всегда хотел иметь ребёнка, поэтому шесть лет назад перестал регулярно принимать тестостерон, чтобы иметь возможность родить, сообщает The Mirror. Его 28-летний партнёр, не относящий себя ни к мужчинам, ни к женщинам, поддержал его начинание. Они обратилась в банк спермы и выбрали в качестве донора женщину-трансгендера. С третьей попытки Шарпу удалось забеременеть, они специально выбрали доктора-трансгендера для сопровождения беременности, чтобы он не задавал лишних вопросов и хорошо разбирался во всех нюансах.

В итоге Шарпу сделали кесарево сечение, новорождённого назвали Джейме, оставляя за ним право самому определиться с гендером, когда вырастет.

Как писал NEWS.ru, жители Казани, 30-летняя Эрика и 20-летний Виктор, которые ранее поменяли пол и документы, официально стали супружеской парой. Они познакомились четыре месяца назад, когда уже находились в процессе изменения внешности. По словам Эрики, они ещё не решили, где будут жить. Пока останутся в Казани, но в дальнейшем планируют уехать за границу, так как хотят детей, а в России у них могут возникнуть проблемы с органами опеки. Эрика преподаёт парикмахерское искусство, а Виктор — графический дизайнер.