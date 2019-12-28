В Великобритании 39-летний мужчина-трансгендер родил, забеременев от биоматериала женщины-трансгендера. Роды у него принял тоже доктор-трансгендер.
Рубен Шарп, изменивший свою внешность на мужскую 12 лет назад, всегда хотел иметь ребёнка, поэтому шесть лет назад перестал регулярно принимать тестостерон, чтобы иметь возможность родить,
В итоге Шарпу сделали кесарево сечение, новорождённого назвали Джейме, оставляя за ним право самому определиться с гендером, когда вырастет.
Как писал NEWS.ru, жители Казани, 30-летняя Эрика и 20-летний Виктор, которые ранее поменяли пол и документы, официально стали супружеской парой. Они познакомились четыре месяца назад, когда уже находились в процессе изменения внешности. По словам Эрики, они ещё не решили, где будут жить. Пока останутся в Казани, но в дальнейшем планируют уехать за границу, так как хотят детей, а в России у них могут возникнуть проблемы с органами опеки. Эрика преподаёт парикмахерское искусство, а Виктор — графический дизайнер.
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