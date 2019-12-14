https://static.news.ru/photo/69a3ea18-1f0d-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жители Казани, 30-летняя Эрика и 20-летний Виктор, которые ранее поменяли пол и документы, официально стали супружеской парой. Они познакомились четыре месяца назад, когда уже находились в процессе изменения внешности. По словам молодожёнов, проблем при регистрации в ЗАГСе у них не возникло.

Не было особого отношения. Если я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал, — рассказала изданию KazanFirst о процедуре бракосочетания Эрика.

По её словам, они ещё не решили, где будут жить. Пока останутся в Казани, но в дальнейшем планируют уехать за границу, так как хотят детей, а в России у них могут возникнуть проблемы с органами опеки. Эрика преподаёт парикмахерское искусство, а Виктор — графический дизайнер.

Как писал NEWS.ru, церковь шведского города Мальмо приняла в дар от художницы Элизабет Олсон алтарь ЛГБТ. На картине под названием «Рай» вместо традиционных изображений Адама и Евы изображена пара нетрадиционной сексуальной ориентации. В образе змея-искусителя художница изобразила женщину-трансгендера. Олсон отметила, что своей работой она хотела показать, что место людей нетрадиционной ориентации скорее в раю, чем в аду. Пастор церкви Хелена Мирстенер заявила, что использование алтаря ЛГБТ является «историческим моментом».