https://static.news.ru/photo/a1205862-4692-11ea-80eb-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина летит в пропасть по всем экономическим показателям. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

Страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать, — сказала политик в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады.

По её словам, на протяжении последних пяти месяцев фиксируется падение производства, при этом госбюджет за январь был недовыполнен на 13,8 млрд гривен. В таких случаях необходимо созывать Совет национальной безопасности и обороны, передаёт «Украина.ру».

Как ранее писал NEWS.ru, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко огласила с трибуны Верховной рады Украины манифест Объединённого штаба защиты украинской земли. Она заявила, что президент Владимир Зеленский участвует в заговоре против народа страны.