Тимошенко назвала тарифы на газ на Украине «скандалом огромного масштаба»

«Скандалом огромного масштаба» является факт, что тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер перед отставкой сообщил о том, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр. Позже в компании заявили, что слова Ватерландера не соответствуют действительности.

По мнению Тимошенко, новость о себестоимости добычи газа сама по себе является сенсационной.

Это интервью, которое дал иностранец, который был исполнительным директором НАК «Нафтогаз», структуры, которая занимается всеми тарифами, поставками, сбором денег. Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего: газ украинской добычи стоит одну гривну за кубометр, это его себестоимость. А почему его продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже? — озадачилась политик.

Тимошенко отметила, что годовая прибыль «Нафтогаза» составляет 76 млрд гривен, в то время как медицинское обслуживание населения обходится стране в 126 млрд гривен. То есть «Нафтогаз» зарабатывает с завышенных тарифов на газ и тепло 60% того, что тратится на здравоохранение.

Это скандал огромного масштаба. Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас... — сказала Юлия Тимошенко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за высокие цены на газ для украинцев.