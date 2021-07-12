В Киеве призвали Зеленского ответить за цены на газ

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за высокие цены на газ для украинцев. При этом газовые хранилища на Украине наполовину пусты, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Мураев подчеркнул , что до конца 2021 года Украине нужно ещё примерно десять миллиардов кубометров топлива.

Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, [Юрию] Витренко, [Владимиру] Зеленскому, [Дмитрию] Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население? — задался вопросом политик.

Он добавил, что Москва предлагала Киеву подписать контракт на покупку газа на уровне $175 за тысячу кубометров, но власти Украины отказались от предложения. Сейчас же для восполнения запасов газа украинцам придётся переплатить более $6 млрд, и виновата в этом будет «глупая, псевдопатриотическая, недальновидная» политика украинских властей, считает Мураев.

Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперёд, и, если они её реализуют, то у нас печальная перспектива, — уверен политик.

Ранее стало известно, что расценки на газ в Европе могут значительно вырасти из-за «Северного потока — 2». «Ценовое цунами» может подняться уже в ближайшие месяцы, заявил бывший участник стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. Эксперт отметил, что причиной роста цен на голубое топливо в Европе уже якобы стали «спекуляции вокруг пуска газопровода».