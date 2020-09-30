Тихановская выступила за участие РФ в переговорах по ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/13b7eca0-03c1-11eb-85c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valdas Kopustas/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется, что Франция пригласит Россию к участию в переговорном процессе по урегулированию внутриполитической ситуации в Белоруссии.

Об этом она сказала в эфире французской радиостанции RTL. Тихановская выразила поддержку намерениям президента Франции Эммануэля Макрона развивать диалог с Москвой. По словам Светланы, она хотела бы, чтобы «соседние страны выступили посредником» в переговорном процессе.

Было бы очень хорошо, если бы президент Макрон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в переговорном процессе, — сказала она.

По мнению экс-кандидата в президенты, французский лидер во время встречи с ней в Литве 29 сентября продемонстрировал понимание ситуации в Белоруссии.

Это была очень содержательная встреча, и он действительно понимает все нюансы обстановки, — заявила Тихановская.

Она отметила, что не считает, что Париж должен оказывать давление на Москву, так как идея оказания влияния на решения других стран ей кажется не правильной. По её мнению, переговоры с другими странами должны проходить «под знаком демократии, а не давления», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию, что она планирует провести встречу с представительницей белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.