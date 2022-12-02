The Telegraph: Великобританию ожидает волна массовых забастовок

Фото: Peter Marshall/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер, которые будут проходить до конца 2022 года. Это приведет к перебоям в работе государственных учреждений и проблемам для миллионов людей, сообщает The Telegraph.

Издание подчеркивает, что вызванный забастовками «хаос» будет ощущаться ежедневно, поскольку в акциях намерены участвовать в том числе железнодорожники и сотрудники почты, медсестры и сотрудники скорой помощи, учителя и охранники.

Истинные масштабы протестов будут значительно хуже, поскольку профсоюз, представляющий государственных служащих, включая офицеров пограничных войск, сотрудников паспортных столов и сотрудников национальных автомобильных дорог, поддержал забастовку, но еще не подтвердил даты [проведения акций], — отмечается в публикации.

Профсоюзы требуют для государственных служащих серьезного повышения зарплаты на фоне растущей инфляции. При этом в правительстве страны считают, что профсоюзам следовало сесть за стол переговоров, а не организовывать забастовки.

Ранее Bloomberg сообщил, что жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, данный продукт уже исчез с полок некоторых супермаркетов. Причиной стал птичий грипп в США и Европе, из-за которого проводилась массовая выбраковка домашней птицы. По мнению аналитиков, дефицит также могла спровоцировать общая инфляция на продовольственные товары.