Bloomberg: из супермаркетов в Британии пропали куриные яйца Bloomberg: в Британии возник дефицит куриных яиц

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Жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, данный продукт уже исчез с полок некоторых супермаркетов. Причиной стал птичий грипп в США и Европе, из-за которого проводилась массовая выбраковка домашней птицы, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что в октябре цены на яйца возглавили список продовольственной инфляции в США, а в Венгрии власти были вынуждены ограничить стоимость данного продукта.

По мнению аналитиков, дефицит могла спровоцировать общая инфляция на продовольственные товары. Также сказался сезонный спрос на куриные яйца — зимой он всегда выше, особенно в период Рождества.

Другой проблемой агентство называет невозможность быстро нарастить объемы поставок из-за специфики производства. Об этом рассказал заместитель председателя британского совета по птицеводству Национального союза фермеров Филл Кроули.

У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица, — подчеркнул он.

Ранее о возникшем в Британии дефиците куриных яиц сообщило издание Daily Mirror. Известно, что цена за коробку яиц выросла на 22%. В некоторых британских пабах начали нормировать продажу яиц, продавая по одной коробке в руки, а сами заведения объявили о замене меню завтраков.