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05 августа 2025 в 16:02

Телохранители Фицо дадут показания по делу о покушении

В Словакии суд заслушает показания сотрудников охраны Фицо по делу о покушении

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В Словакии во вторник, 5 августа, суд заслушает показания сотрудников охраны премьер-министра Роберта Фицо, сообщает Denník N. Они находились рядом с ним в момент майского покушения на главу правительства.

Юрая Цинтулу, главного обвиняемого по делу, уже доставили в суд. По данным источника, он хранил молчание и лишь мимолетно взглянул на журналистов. Издание отмечает, что на третьем заседании ожидают выступления первых свидетелей — телохранителей, которые стали очевидцами попытки нападения на Роберта Фицо.

Судебный процесс по делу о майском покушении на премьера Словакии стартовал 8 июля в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица. Единственным фигурантом дела является 72-летний Цинтула. Следствие утверждает, что он совершил выстрелы в словацкого премьера, руководствуясь политическими мотивами. Суд в последний раз собирался 9 июля, после чего объявил перерыв до 5 августа.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Фицо уступил Евросоюзу в вопросе санкций против России. Депутат Александр Толмачев выразил уверенность в том, что премьер такой небольшой страны, как Словакия, не мог постоянно сопротивляться всему объединению.

Словакия
показания
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Роберт Фицо
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