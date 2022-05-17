Телеведущий Попов указал на ошибки Запада в отношениях с Россией

Журналист и телеведущий Евгений Попов / Фото Евгений Биятов/РИА Новости

Телеведущий Евгений Попов в беседе с «Народными Новостями» заявил, что Запад допустил три ошибки в процессе выстраивания политических отношений с Россией: не учёл порядок действий российской власти, народа и исторический опыт страны. По его мнению, «северокорейские» санкции не будут работать в РФ.

Конечно, Запад допустил стратегические ошибки: не учёл порядок действий российской власти, народа, исторический опыт. Он действует по лекалам, предназначенным для стран совсем иного порядка. Невозможно ввести «иранские» или «северокорейские» санкции против России. Это просто не будет работать, — заверил Попов.

По его словам, России не стоит ожидать политического сближения с Западом в обозримом будущем. Телеведущий убеждён, что РФ втянули в настоящую войну, которая будет продолжаться ещё много времени. Он напомнил, что страна оказалась под сильнейшим санкционным давлением. Согласно Попову, сейчас настал подходящий момент, чтобы начать работу над перестройкой национальной экономики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: то, как действуют западные страны в отношении России, можно назвать войной, таким образом, их нужно называть не недружественными, а враждебными. Он добавил, что Россия справится с противостоянием Запада, у страны для этого есть всё необходимое.