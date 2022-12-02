Глава Минобороны Латвии потребовал выслать журналистов «Дождя» Глава МО Латвии Пабрикс потребовал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников «Дождя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У журналистов телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) необходимо отобрать разрешение на пребывание в Латвии, заявил глава Минобороны страны Артис Пабрикс. По мнению министра прибалтийского государства, данному СМИ не место в Латвии.

Я считаю, что «Дождь» должен отправиться работать в Россию и разрешение на пребывание (у сотрудников. — NEWS.ru) надо отобрать, — заявил Пабрикс.

Глава Нацсовета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш в свою очередь сообщил, что «Дождь» получил штраф в размере €10 тысяч за показ в эфире карты, на которой Крымский полуостров изображен в составе России. В своем Twitter-аккаунте он также написал, что оппозиционный канал получил штраф в том числе и за то, что его журналисты назвали российскую армию «нашей».

Национальный совет по СМИ назначил телеканалу «Дождь» штраф в размере €10 тысяч за демонстрацию карты, где оккупированный Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали «наша армия», — написал Аболиньш.

Он уточнил, что данное нарушение стало вторым за последние месяцы. Аболиньш предупредил, что за три нарушения совет лишит телеканал лицензии на вещание.

За три серьезных нарушения Нацсовет по СМИ может аннулировать лицензию телеканала на вещание, — отметил Аболиньш.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность.