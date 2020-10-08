Тела трёх украинских военных нашли на съёмной квартире под Житомиром

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Полиция Житомирской области устанавливает обстоятельства смерти троих военнослужащих, тела которых были обнаружены в арендуемой ими квартире.

Умершие военные являлись уроженцами Днепропетровской и Сумской областей, а также Черновцов. Двоим из них было по 23 года, третьему — 21. Все трое служили по контракту.

Мужчин обнаружили их сослуживцы после того, как они не явились утром 8 октября на построение воинской части. В ходе поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них обнаружено не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщается на сайте полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский военный в Донбассе убил двух своих сослуживцев и ранил ещё одного, приняв их за ополченцев. В момент происшествия он находился под действием наркотиков.