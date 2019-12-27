https://static.news.ru/photo/8e445714-28a8-11ea-af45-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: kremkin.ru

Администрация нынешнего украинского президента Владимира Зеленского занимает «более уверенную позицию» в отношении России. Так считает временный поверенный по делам США на Украине Уильям Тейлор.

Он отметил в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина», что Зеленский гораздо увереннее ведёт себя с лидером России Владимиром Путиным, чем его предшественник Пётр Порошенко.

Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние, которое было практически на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко, — сказал Тейлор.

Временный поверенный завершает свою дипломатическую миссию на Украине. Исполнять соответствующие обязанности с января 2020 года будет его заместитель Кристина Квин.

Ранее опрос показал, что больше половины жителей Украины доверяют своему президенту, писал NEWS.ru.