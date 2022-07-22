ТАСС узнал подробности соглашения по зерновому коридору ТАСС: подписанное в Стамбуле соглашение по зерновому коридору позволит доставить не менее 25 млн тонн зерна

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Соглашение по зерновому коридору, которое подпишут в Стамбуле, позволит осуществить поставку не менее 25 млн тонн зерна на мировой рынок продовольствия. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Турции, первый этап договора предполагает, что судам с зерновыми, заблокированным в украинских портах, откроют доступ на передвижение. Собеседник агентства подсчитал, что в украинских портах заблокировано около 80 судов с зерном на борту.

На первом этапе предполагается, что благодаря соглашению, которое будет сегодня подписано в Стамбуле, будут разблокированы суда с продовольствием, которые оказались заблокированы в украинских портах. Их приблизительно 80. По нашим подсчетам, это позволит в ближайшие недели после запуска данного механизма доставить на мировые рынки порядка 25 млн тонн зерна, — сказано в сообщении.

Кроме того, источник рассказал агентству, что военного сопровождения для перевозящих зерно судов в рамках соглашения не планируется.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования кораблей. Кроме того, турецкие военно-морские силы будут проверять прибывающие на Украину суда, чтобы не допустить контрабанды оружия.

Генсек ООН Антониу Гутерриш следом назвал переговоры по «зерновому вопросу» лучом надежды и критически важным шагом вперед. В организации надеются, что стороны придут к официальной договоренности по экспорту зерна уже на следующей неделе.