ТАСС: Украина вела работы по созданию средств доставки ядерного оружия

Украина вела работы по модернизации имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы как средства доставки ядерного оружия. Об этом ТАСС сообщил источник в одном из российских ведомств. По информации собеседника, большинство этих разработок Киев прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами, в частности с Турцией и Саудовской Аравией.

Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия, — сообщил источник.

Как отмечается, многие из этих разработок реализовывались совместно с другими странами. Так, в декабре 2013 года была достигнута договорённость о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны были играть украинские ракетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное». По данным источника, основной целью их сотрудничества было создание мобильного комплекса, оснащённого твёрдотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км. Кроме того, КБ «Южмашзавод» разрабатывает мобильный ракетный комплекс наземного базирования «Гром-2». Работы ведутся на средства Саудовской Аравии.

Оба ракетно-космических предприятия — и «Южмашзавод», и КБ «Южное» — в советское время принимали участие в создании ракетно-ядерного арсенала СССР.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Украины с советских времён есть ядерные и ракетные компетенции и планы по созданию ею ядерного оружия реальны. Он отметил, что если у Украины появится ядерное оружие, то судьба России станет иной.