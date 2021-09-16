Таинственные туннели обнаружили под 500-летним домом в Великобритании

Секретные туннели со старинными артефактами обнаружил в своём доме, возраст которого составляет порядка 500 лет, житель британского графства Сассекс. Об этом рассказывает The Sun.

По данным издания, в процессе изучения старых фотографий своего жилья Фредди Гуддолл заметил снимок с библиотекой и дверью, которая в настоящее время в доме отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, мужчина обнаружил за ним скрытое помещение. которое открывало доступ к секретному проходу, ведущему в подземные коридоры и комнаты.

В процессе изучения скрытых помещений Гуддолл нашёл кирпичную стену, на которой были написаны мелом странные имена и даты. Также он обнаружил старый сейф, в котором находились несколько писем и книги, датированные 1848 годом. В них содержалась информация о доме. Кроме того, мужчина нашёл в одном из помещений старые учебники и парты, использовавшиеся в начале прошлого века.

Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории, — сказал британец.

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