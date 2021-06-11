Археологи приоткрыли тайну загадочного захоронения ребёнка с птицей во рту

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Найденное более полувека назад на территории Польши загадочное захоронение ребёнка с птицей во рту поставило археологов в тупик. Много лет учёные пытались найти объяснение этому обряду. Благодаря проведённому радиоуглеродному анализу им удалось немного приоткрыть завесу тайны этого погребения, пишут «Новые известия» со ссылкой на западные СМИ.

Находка была сделана в пещере Велка-Снежна во время раскопок в 1967 и 1968 годах. Исследование показало, что возраст могилы около 300 лет. Однако в те годы жители уже не хоронили своих умерших в пещерах. Но более странным это захоронение делало наличие во рту ребёнка зяблика. Ничего подобного археологи ранее не встречали.

Проанализировав скелет, учёные выяснили, что скелет принадлежал девочке в возрасте от 10 до 12 лет. Её кости имели следы метаболических нарушений. Что именно стало причиной смерти, эксперты не установили: на её теле не было найдено никаких следов травм.

ДНК показало, что девочка родилась к северу от Польши, на территории современной Финляндии и Карелии. На момент смерти там шла Северная война. По словам специалистов, в армии короля Швеции Карла X Густава было много солдат из Финляндии и Карелии, которые часто брали с собой в походы жен, любовниц, а иногда и служанок. Также они отмечают, что по поверью карелов, тот, кто умер в лесу, там и должен быть похоронен. В итоге археологи пришли к выводу, что девочка приехала в этот район во время войны 1655-1657 годов и умерла в лесу, где находится пещера.

Во многих культурах души детей представляли в виде птенцов. Тем не менее, в рассматриваемый период птиц никогда не клали в могилы, не говоря уже о том, чтобы положить их в рот мертвецу. Загадка уникального захоронения ребёнка из пещеры Велка-Снежна не может быть полностью объяснена, - отметили авторы исследования.

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