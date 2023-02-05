TAG: «чудо-оружие» не поможет Украине

Фото: Axel Heimken/Global Look Press

В настоящий момент Украина находится на грани поражения, стране не поможет никакое «чудо-оружие», написал журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness. Он отметил, что Киев находится в схожей ситуации с Германией времен Второй мировой войны. Как подчеркнул Роуч, тогда немцы столкнулись с отсутствием достаточной численности населения. Кроме того, у них не было экономической мощи по сравнению с совокупной мощью и численностью Великобритании, США и СССР, подчеркнул журналист. Автор материала при этом заметил, что сейчас Россию не смогли сломить санкции. Экономику Украины он назвал почти полностью разрушенной.

Мало того, что Россия может производить оружия больше, чем Украина, сегодня получается так, что, по крайней мере, на данном этапе, она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад, — заявил Роуч.

Также журналист сказал, что «западная военная промышленность не приспособлена ни по скорости, ни по объемам производства». Он подчеркнул, что Запад сейчас накачивает Украину оружием, однако в результате этих действий ход конфликта не изменится.

Ранее журналисты The New York Times писали, что заметная часть обещанного Киеву оружия требует специальной подготовки. Как подчеркивает издание, как правило, такие процессы растягиваются на несколько месяцев. Бывший генсек НАТО Генрих Браусс подчеркнул, что в настоящий момент идет настоящая «гонка со временем».

В материале говорится, что сроки подготовки зависят от вида вооружения. Например, управлению немецкими танками Leopard 2, британскими Challenger или американскими Abrams придется учиться от трех месяцев до года.