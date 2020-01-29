https://static.news.ru/photo/861e8826-42b0-11ea-b460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который самостоятельно расследовал причины крушения малайзийского Boeing MH17, выступит свидетелем в суде на стороне защиты.

По словам детектива, один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут его сотрудника Афшара и его самого в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства, пишет РИА Новости.

Йозеф Реш уже пытался участвовать в судебном процессе, но ему отказали. Теперь он может быть приглашён в качестве свидетеля по запросу защиты ответчиков, так как следующие слушания будут публичными. В ноябре 2019 года детектив заявлял, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Окружной суд Гааги начнёт рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Ранее координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что один из четверых подозреваемых по делу Boeing МН17 хочет участвовать в судебном процессе, писал NEWS.ru.