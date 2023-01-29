Сунак снял председателя партии с поста за нарушения министерской этики

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снял с поста председателя Консервативной партии Надхима Захави и исключил его из состава кабмина за нарушения министерской этики, сообщает The Daily Mail. Газета привела отрывок из послания британского премьера, в котором он доложил о серьезных нарушениях министерского кодекса со стороны Захави.

По завершении независимого расследования выяснилось, что имели место серьезные нарушения министерского кодекса. В итоге я информирую о решении вывести Вас из состава правительства Его Величества, — написал в послании Сунак.

Захави в правительстве Сунака занимал пост «министра без портфеля». Лицо, занимающее данную должность, не руководит министерством, однако имеет полномочное право голоса на заседаниях правительства, а также помогает премьер-министру выполнять его отдельные поручения.

В рамках расследования выяснилось, что на своем посту Захави допустил ряд нарушений в сфере налогообложения. До этого в январе появились сообщения о возможной неуплате налога при продаже доли (£27 млн) в компании YouGov в 2018 году.

Ранее издание Daily Mail писало, что Сунак, пообещавший в своем новогоднем поздравлении построить страну, которой будут гордиться потомки, столкнулся с ужасающей реальностью. Ему предстоит дать ответ на ряд серьезных внутренних вызовов, в числе которых рекордный приток мигрантов, забастовки работников транспорта и медиков.