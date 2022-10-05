Sun: ирландского наемника ликвидировали под Харьковской областью

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер»

23-летний ирландский наемник Рори Мейсон погиб в боях под Харьковской областью, передает The Irish Sun. Сообщается, что он служил в интернациональном легионе территориальной обороны Украины.

По информации издания, Мейсон копил деньги, чтобы отправиться на Украину. Погиб военнослужащий 28 сентября. Отмечается, что Министерство иностранных дел оказывает консульскую помощь убитой горем семье молодого человека. По словам отца Мейсона, Рори был скрытным молодым человеком, целеустремленным и убежденным

Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством и решимостью, а также его самоотверженностью, — сказал он.

В конце сентября СМИ сообщили о гибели на Украине действовавшего на стороне ВСУ наемника Евгения Браха — ветерана Французского иностранного легиона. Известно, что он служил там пять лет. В Минобороны РФ не подтвердили информацию о его ликвидации.

До этого сообщалось, что вблизи Изюма на Украине погиб британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник. Мужчина жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в армии Британии на протяжении четырех лет.

Ранее российская авиация уничтожила до 100 иностранных наемников под Святогорском в ДНР. Кроме того, высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 бойцов, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов.