Британский наемник погиб в Харьковской области Sun: в окрестностях Изюма погиб британский наемник украинского происхождения Яцуник

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вблизи города Изюма на Украине погиб британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников. Мужчина жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в британской армии на протяжении четырех лет.

Яцуник <...> погиб из-за взрыва мины <...>, когда он с несколькими однополчанами отправился эвакуировать своих раненых товарищей на передовой вблизи <...> города Изюм, — говорится в сообщении.

Ранее британский 48-летний доброволец Крейг Макинтош, участвовавший в боевых действиях на Украине, погиб в зоне специальной военной операции. Мужчина получил смертельное ранение 24 августа, когда пытался помочь раненому товарищу.

15 августа Минобороны России сообщило, что ВКС России высокоточными ракетами уничтожили базу иностранных наемников в поселке Золочев Харьковской области. Было уничтожено свыше 100 и ранено более 50 добровольцев из Польши и Германии.

20 августа Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 наемников США в Харьковской области. Удар высокоточным оружием был нанесен в районе населенного пункта Андреевка. Тогда же на севере Харькова российские военные ликвидировали до 130 боевиков и восемь единиц автомобильной техники, нанеся удар по району сосредоточения личного состава 27-го батальона 127-й бригады теробороны Украины.