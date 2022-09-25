Ветеран Французского Иностранного легиона Брах погиб на Украине

На Украине погиб наемник Евгений Брах — ветеран Французского Иностранного легиона (Legion etrangere), сообщает ANNA-NEWS. По информации агентства, солдат пять лет служил в Legion etrangere. Как сообщили в источнике, наемника ликвидировали российские военные. В Минобороны РФ не подтвердили данную информацию.

На Украине уничтожен ветеран «Иностранного Легиона». Российские военные уничтожили наемника Евгения Браха. Брах пять лет отслужил в «Иностранном легионе» Франции. Обстоятельства его гибели неизвестны, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом. По данным ведомства, ликвидировано до 300 солдат, сражающихся на стороне Украины. Помимо этого, ударами ВКС России в регионе было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ, три танка и 16 боевых бронированных машин.

До этого сообщалось, что вблизи города Изюма на Украине погиб британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник. Мужчина жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в британской армии на протяжении четырех лет.