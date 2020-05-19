Суд запретил немецкой разведке следить за коммуникацией в Сети за рубежом

https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не имеет права без конкретного повода отслеживать деятельность иностранных граждан, находящихся за пределами ФРГ, в Сети. Вступившая в силу в 2017 году поправка о полномочиях службы внешней разведки не является конституционной. Такое решение вынес Федеральный конституционный суд в Карлсруэ после жалобы нескольких общественных организаций.

В своей нынешней форме закон нарушает свободу СМИ и тайну телекоммуникационной связи. Сотрудники разведведомства проверяют большие потоки информации на предмет интересных для спецслужбы сведений. В случае необходимости полученные сведения передаются спецслужбам стран-партнёров.

#BVerfG In their current form, surveillance powers of the Federal Intelligence Service regarding foreign telecommunications violate fundamental rights of the Basic Law https://t.co/I0ayVzcWEK — BVerfG (@BVerfG) May 19, 2020

Разведчики не имеют права контролировать коммуникацию граждан Германии — правовая основа для подобной деятельности в отношении иностранцев появилась три года назад, после вступления в силу новой редакции закона. Вице-председатель суда Штефан Харбарт заявил, что положения о слежке за коммуникацией в Интернете граждан других государств за рубежом должны быть переработаны до конца декабря 2021 года. Положение о сотрудничестве BND с иностранными разведками также должны быть пересмотрены.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный конституционный суд ФРГ признал Европейский центральный банк виновным в превышении полномочий в 2015 году из-за запуска программы выкупа активов (QE).