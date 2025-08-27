Суд во Франции отказал Касаткину в освобождении под надзор

Французский суд отказал баскетболисту Даниилу Касаткину в освобождении под надзор, сообщило РИА Новости. Причины такого решения не объяснили.

Отмечается, что спортсмен может обжаловать приговор в кассационном суде. При этом в начале заседания судья заявила, что в США Касаткину может грозить до 25 лет тюремного заключения по статьям о мошенничестве.

Ранее адвокат баскетболиста Фредерик Бело заявил, что власти Соединенных Штатов направили Министерству иностранных дел Франции документы на экстрадицию российского спортсмена. По его словам, МИД европейской страны получил запрос на этот счет еще 19 августа.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль по подозрению в причастности к хакерской деятельности. Его агент вел переговоры о контракте на следующий сезон, но теперь карьера спортсмена оказалась под вопросом. Сам Касаткин признался, что в свете текущих событий испытывает колоссальное количество гнева, обвинения в свой адрес он считает абсурдными.

Как пояснил адвокат, процесс рассмотрения такого запроса может занять несколько месяцев. Российское консульство в Париже уже посетило Касаткина и запросило повторную встречу, так как спортсмен жалуется на сложные условия содержания.