Суд в Гааге одобрил допрос Дубининского по делу о крушении MH17

https://static.news.ru/photo/358fd1f2-2f28-11eb-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Окружной суд Гааги, где рассматривается дело о крушении малазийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, разрешил допросить одного из обвиняемых в причастности к трагедии россиянина Сергея Дубининского в качестве свидетеля.

Он выступит свидетелем защиты другого обвиняемого — россиянина Олега Пулатова.

Показания Дубинского, озвученные в видеоинтервью, которое он дал Bonanza media, воспроизведенном на прошлом заседании, убедили суд в его готовности и желании сотрудничать со следствием. Поэтому его допрос будет одобрен, — приводит ТАСС слова председателя судебной коллегии Хендрика Стейнхейса.

Дубининский ранее заявлял, что готов дать показания по делу об авиакатастрофе MH17 при двух условиях: если его интервью будет проходить на территории РФ, а также в том случае, если он будет знать вопросы заранее.

Стейнхейс также отметил, что на данный момент суд не видит возможности допросить Александра Семёнова, так как его местонахождение остаётся неизвестным.

Пассажирский авиалайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 потерпел крушение в небе над Донбассом. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследованием инцидента занимается международная группа экспертов (JIT). В сентябре 2016 года следователи пришли к выводу, что самолёт был сбит ракетой, выпущенной ЗРК «Бук», якобы принадлежащего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде и переданного ополченцам на Донбассе.

В мае 2019 года JIT назвала имена четверых главных подозреваемых в причастности к гибели MH17. Среди них трое граждан РФ — Игорь Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что сторона защиты обвиняемого по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing Олега Пулатова требует начать допрос ряда анонимных свидетелей, которые якобы видели ЗРК «Бук», его передвижение и запуск ракеты в районе крушения лайнера, так как показаний, которые они дали, недостаточно для того, чтобы считать их достоверными.