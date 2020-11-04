Защита по делу MH17 требует допроса анонимных свидетелей

https://static.news.ru/photo/8fb06860-1eaf-11eb-a108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Сторона защиты обвиняемого по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова требует начать допрос ряда анонимных свидетелей, которые якобы видели ЗРК «Бук», его передвижение и запуск ракеты в районе крушения лайнера, так как показаний, которые они дали, недостаточно для того, чтобы считать их достоверными, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате.

Свидетель S39 заявлял, что он видел ЗРК «Бук» в конкретной местности <...> Ещё один свидетель рассказывал, что он заметил пуск «Бука». Защита хотела бы допросить данных граждан, чтобы узнать у них, что именно они увидели, где, с какой позиции. Это нужно для того, чтобы определить достоверность показаний, — цитирует юриста РИА Новости.

По её мнению, данные нюансы отсутствуют в досье. Она также привела в качестве примера показания другого очевидца, якобы видевшего передвижение «Бука» с 15 по 16 июля 2014 и его запуск 17 июля из района Первомайского.

Кроме того, защита хочет выслушать мнение экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» по поводу анализа боеголовки ракеты ЗРК «Бук», рассказал во время слушаний 4 ноября 2020 года адвокат Баудевейн ван Эйк. Он представляет интересы обвиняемого по делу гражданина РФ Олега Пулатова. Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах продолжилось рассмотрение материалов о крушении лайнера.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Журналисты проекта Bellingcat сообщали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной.

Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, писал NEWS.ru.