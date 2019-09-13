Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор главе службы автодорог Николаевской области Андрею Максименко. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 1,927 млн гривен (более $77 тысяч).
По версии следствия, в августе 2019 года арестованный получил 300 тысяч гривен и $90 тысяч от частной компании за содействие в перечислении ей средств в качестве оплаты за ремонт дороги Днепр — Николаев. Он был задержан сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Ранее News.ru писал, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к допросу освобождённых в России украинских военнослужащих. Речь идёт о моряках, которые нарушили границу РФ в Керченском проливе.