https://static.news.ru/photo/92673c10-d0a3-11e9-8707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неапольский суд на заседании по делу задержанного по запросу США гражданина РФ Александра Коршунова обсуждал процедурные вопросы и не принимал решений по существу.

Об этом РИА Новости рассказал представитель российского посольства в Италии. Дипломат уточнил, что об экстрадиции задержанного в США речи на заседании не шло.

Директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 3 сентября. Его обвиняют в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Как сообщал News.ru, Минюст США подтвердил обвинения против россиянина. Российское посольство в Соединённых Штатах потребовало у американских властей немедленно отозвать запрос об экстрадиции Коршунова. МИД РФ считает дело проявлением недобросовестной конкуренции.