Неапольский суд на заседании по делу задержанного по запросу США гражданина РФ Александра Коршунова обсуждал процедурные вопросы и не принимал решений по существу.
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Директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 3 сентября. Его обвиняют в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Как сообщал News.ru, Минюст США подтвердил обвинения против россиянина. Российское посольство в Соединённых Штатах потребовало у американских властей немедленно отозвать запрос об экстрадиции Коршунова. МИД РФ считает дело проявлением недобросовестной конкуренции.