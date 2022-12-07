Суд назначил штраф экоактивистам в Великобритании за порчу картины

Фото: freepik.com

Двое участников движения Just Stop Oil признаны виновными Вестминстерским магистратским судом в причинении ущерба Лондонской национальной галерее, пишет издание Evening Standart. В июле 2022 года 22-летний Эбен Лазарус и 23-летняя Ханна Хант приклеили себя к картине Джона Констебла «Телега для сена» в рамках своего протеста. Каждый из них заплатит £540,74, чтобы возместить расходы галереи на реставрацию, которая обошлась в приблизительно $1220.

Активистов приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно, а также обязали выплатить компенсации музею в размере £540,74 с каждого, — сказано в публикации.

Суд счел, что акция причинила «значительный» вред произведению искусства без законных оснований.

Экологические активисты, которые нападают на шедевры искусства, являются психически нездоровыми людьми, которые хотят прославиться, ранее рассказал психиатр-нарколог Владимир Каторгин. По его словам, вандалы выбирают полотна великих художников для того, чтобы приобщиться к ним. Врач отметил, что здоровый человек не стал бы поступать таким образом. Триггером к вандализму может стать депрессия, острое психотическое состояние или синдром Стендаля — феномен, при котором человек испытывает яркую реакцию на произведение искусства.