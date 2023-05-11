Студентов в Париже сделают бездомными ради Олимпиады Студентов выселят из общежитий в Париже для заселения волонтеров Олимпиады

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Студентам-стипендиатам в Париже предписали «в обязательном порядке» выселиться из общежитий, чтобы оргкомитет Олимпиады 2024 года мог разместить вместо них волонтеров и партнеров Игр, сообщило издание Ouest France. Учащимся разослали электронное письмо, в котором потребовали до 30 июня 2024 года освободить все занимаемые помещения в резиденции Crous в историческом регионе Иль-де-Франс.

Сообщаем вам, что оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр просит нас предоставить ему резиденцию Crous, где вы сейчас проживаете, в июле и августе 2024 года для приема партнеров и волонтеров, — говорится в письме, разосланном студентам.

Студенческий союз раскритиковал это решение на странице в Twitter. Там написали, что студентов из Crous выселят для того, чтобы разрешить организацию Олимпийских игр, «предназначенных для самых богатых», из-за чего следующим летом «студенты будут изгнаны из своих домов и окажутся бездомными». Учащиеся смогут вернуться в общежития не раньше 1 сентября.

Представители резиденции Crous, в свою очередь, написали в официальном аккаунте в Twitter, что речь идет менее чем о 7% жилья. Там отметили, что сейчас почти 30% жилых помещений пустуют. В Crous подчеркнули, что Олимпийские игры — исключительное событие для Франции и там приложат усилия к тому, чтобы обеспечить их успех.

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