https://static.news.ru/photo/e4be216a-49b9-11ea-aeba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белорусская атомная электростанция/facebook.com

Литва, Латвия и Эстония намерены подписать декларацию об отказе от закупки электроэнергии, которую будет вырабатывать строящаяся в Белоруссии рядом с литовской границей атомная электростанция (БелАЭС). Эта договорённость была достигнута на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине.

Достигнута договорённость поручить министрам энергетики подписать декларацию о намерениях, в которой содержались бы конкретные меры, обеспечивающие, чтобы электроэнергия небезопасной БелАЭС не закупалась с момента пуска станции, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы премьера Литвы.

Председатель правительства Литвы Саулюс Сквернялис также выразил надежду, что будет выработан механизм контроля над электроэнергией, поступающей из стран, не являющихся членами Евросоюза. Вильнюс ранее уже заявлял, что считает строящуюся станцию небезопасной и не намерен пропускать её электроэнергию через свои сети в другие страны.

Как писал NEWS.ru, комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС может стоить Литве €1 млрд. В октябре прошлого года там уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.