Белорусская АЭС, строящаяся в Гродненской области по российскому проекту, может стать «троянским конём» для Литвы. Об этом, выступая на форуме по безопасности в Варшаве, заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес. БелАЭС уже не в первый раз становится объектом критики со стороны некоторых западных сил, и литовское руководство само активно противодействует созданию станции.

Генерал Ходжес, командовавший Сухопутными силами США в Европе в 2014-2017 годах, в данный момент занимает пост руководителя кафедры стратегических исследований в американском Центре анализа европейской политики. К слову, скоро он посетит и Белоруссию, где уже бывал с визитом в январе, даже лично встретившись с президентом РБ Александром Лукашенко. Теперь Ходжеса ждут на форуме «Минский диалог», который пройдёт в белорусской столице 7 и 8 октября.

Выступая же в Варшаве, генерал сосредоточился на «российской угрозе», назвав её более серьёзной, чем китайская. Особое внимание он уделил возможному, по его мнению, вторжению РФ в Литву. Как считает Ходжес, Москва способна использовать БелАЭС, строящуюся вблизи белорусского Островца, в 50 км от Вильнюса, как «троянского коня — как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса». То есть, считает он, в случае аварии на станции Россия вполне может направить в регион свои силы. Конечно же, точка зрения Ходжеса не отражает единое мнение американского руководства. Однако она интересна в общем контексте критических замечаний, звучащих по отношению к БелАЭС со стороны западных сил. Станция с двумя реакторами общей мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту с 2011 года. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019-го, второй — в 2020-м. Правительство Литвы неоднократно заявляло, что при возведении станции не соблюдаются требования безопасности и охраны окружающей среды. Хотя в Минске подобные обвинения отвергают, Вильнюс, похоже, всерьёз готовится к худшим сценариям. В начале месяца в Литве прошли учения на случай аварии на белорусской АЭС.

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Что касается технических характеристик БелАЭС, то она уже многократно тестировалась, напомнил в разговоре с News.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Для контроля в этой сфере существует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), со стороны которого никаких претензий пока не имеется. И никаких замечаний технического характера со стороны того же Европейского Союза не высказывалось. Так что это — социально-экономический вопрос. Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

Нынешняя проблема имеет давние корни. До 2009 года на литовской территории действовала Игналинская атомная электростанция, построенная в 1983-м для обеспечения энергией трёх республик Прибалтики и Белоруссии. Когда Литва вступала в ЕС, ей было поставлено условие не пользоваться этой АЭС и закрыть (требование было сформулировано как «не загружать новое топливо»). Литовцы восприняли это крайне остро, поскольку станция давала стабильный доход от трёх других стран. Но в итоге АЭС пришлось закрыть. Хотя и было обещано полностью демонтировать её и возвести новую, эти обещания так и остались пропагандистским ходом: никто просто не дал на это денег. В Литву же провели кабели от своих АЭС Швеция и Финляндия. В литовской политической среде идут серьёзные дискуссии, связанные со стоимостью электроэнергии, которую шведы продаёт по завышенной цене, и определённые круги выступают за подписание контракта с белорусской стороной, отмечает Оленченко. Но этому сопротивляется руководство Литвы.

Мотивы тех, кто выступает против строительства АЭС, достаточно очевидные, считает эксперт. Во-первых, оно действительно невыгодно для Финляндии и Швеции, которые, в случае подписания соглашения Литвы с Белоруссией потеряют один из рынков сбыта. Во-вторых, Литва пока ещё входит в так называемое электрическое кольцо БРЭЛЛ. Эта система, в которую также включены также Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, подразумевает обмен электроэнергией и поддержку странами-участницами друг друга в случае аварий. В Литве же размещены объекты НАТО, и, конечно, в Альянсе не рады перспективе энергетической зависимости от российской стороны в экстренной ситуации, подчёркивает Оленченко.

И наконец, вероятно, играет роль тот фактор, что прибалтийские страны достаточно долго ожидали вступления в ЕС. Но после него выяснилось, что им придётся платить по завышенным ценам, и поэтому властям надо как-то отвлекать недовольное население от этого, отмечает эксперт, — в том числе, прибегая и к «российской угрозе».