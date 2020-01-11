https://static.news.ru/photo/cfdc7ddc-352d-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: РУП

Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на атомной электростанции БелАЭС, которая строится в Белоруссии рядом с литовской границей, может стоить €1 млрд. В октябре прошлого года в Литве уже проводились национальные учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей.

Это может стоить около €600 млн, однако с учётом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до €1 млрд, — цитирует ТАСС начальника управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгараса Геда.

Он пояснил, что окончательно сумму уточнят до конца июля. К этому времени планируется подготовить и специальное исследование по данному вопросу.

Как писал NEWS.ru, физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность.