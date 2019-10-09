https://static.news.ru/photo/7aacdb0e-ea96-11e9-8ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaes.by

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов во время пресс-тура зарубежных СМИ на станцию.

Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть, — приводит его слова информаагентство БЕЛТА.

Директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович отметил, что конкретная дата физпуска будут зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал объект «троянским конём». БелАЭС уже не в первый раз становится предметом критики со стороны некоторых западных сил.

Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность, писал News.ru.