Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов во время пресс-тура зарубежных СМИ на станцию.
Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть, — приводит его слова информаагентство БЕЛТА.
Директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович отметил, что конкретная дата физпуска будут зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции.
Белорусская АЭС строится в Гродненской области по российскому проекту. Американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал объект «троянским конём». БелАЭС уже не в первый раз становится предметом критики со стороны некоторых западных сил.
Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся электростанции. Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность, писал News.ru.
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