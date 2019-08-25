https://static.news.ru/photo/fcd47ed6-c7bc-11e9-9d59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com

Лидер партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предсказал «ядерную гибель» республики из-за строящейся на территории Белоруссии атомной электростанции.

Он выразил уверенность в том, что Минск, а главным образом Москву, принимающую участие в строительстве БелАЭС, не волнует безопасность электростанции.

Для них безопасность — не самая важная вещь. Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель, — заявил Ландсбергис порталу Sputnik.

Он пояснил, что Минск уже объявил даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию, без учёта соблюдения каких-либо стандартов безопасности.

Ландсбергис также отметил, что «жизнеспособность» АЭС определит «жадность транзитного бизнеса Латвии».

Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть всё, — заключил политик.

Ранее News.ru писал, что президент Литвы Гитанас Науседа встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе визита стороны обсудили реализуемые Россией проекты «Северный поток — 2» и БелАЭС. Литовский лидер раскритиковал строительство станции в Белоруссии, заявив, что место для неё было выбрано по политическим, а не экономическим причинам. Кроме того, он подчеркнул, что работы ведутся с нарушениями требований безопасности.