https://static.news.ru/photo/e57a757c-beb8-11e9-b7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе визита стороны обсудили реализуемый Россией проекты «Северный поток — 2» и БелАЭС.

Литовский лидер раскритиковал строительство станции в Белоруссии, заявив, что место для неё было выбрано по политическим, а не экономическим причинам. Кроме того, он подчеркнул, что работы ведутся с нарушениями требований безопасности.

Он призвал страны Евросоюза проконтролировать соответствие станции всем мировым стандартам до момента её запуска в конце 2019 года.

Науседа назвал «Северный поток — 2» угрозой для диверсификации энергопоставок в ЕС. Он отметил необходимость принятия во внимание интересов Украины, которая опасается потери транзита российского газа, передаёт Sputnik .

Ранее News.ru писал, что сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут быть сорваны из-за запрета Дании на возведение газопровода в своих территориальных водах. Кроме того, проект может существенно подорожать.