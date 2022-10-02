Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались не готовы к зиме, о чем сами военнослужащие рассказали изданию «Страна.ua». По словам бойцов, у них серьезные проблемы с обмундированием, в том числе предназначенным для носки в морозы.

Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную, — рассказал лейтенант Ярослав М.

Он добавил, что вещей не хватает отчасти и из-за уничтожения складов российскими войсками.

Сержант Константин В. в свою очередь рассказал, что их подразделение получало зимнюю одежду в летний период. Несезонную одежду пришлось хранить на боевых позициях, а потом бросить во время отступления, объяснил он.

Потом мы отступили и, естественно, все полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого, — объяснил Константин.

Солдат Игорь Щ. отметил, что за три года службы в ВСУ он ни разу не видел своевременной выдачи экипировки. В связи с этим, по словам бойца, военным приходится одеваться за свой счет. При этом пропавшая со складов форма оказывается на торговых интернет-площадках, добавил Игорь.

Майор Александр Ф. заявил, что в его подразделении зимней формы не хватает на всех бойцов. Украинские образцы обмундирования и амуниции абсолютно не подходят для боевых действий, отметил он.

Ранее Spiegel узнало, что НАТО соберет по союзникам зимнюю одежду, обувь и палатки для 200 тысяч военных ВСУ. Известно, что поставки пообещали США, Канада, Швеция и Финляндия.