https://static.news.ru/photo/f5c68af6-bf58-11e9-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Будущие депутаты Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» намерены лоббировать принятие закона о ветеранах.

Документ должен регламентировать категории ветеранов и льготы для них. По замыслу авторов инициативы, координировать предоставление льгот ветеранам и не только, будет специальное агентство. По словам члена партии Галины Третьяковой реализация проекта предотвратит раздувание госаппарата.

У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен, — написала она в Facebook.

Ранее News.ru писал, что идеологию партии Зеленского раскритиковали за приверженность либертарианству. Политолог Даниил Богатырёв заявил, что Украине грозит превращение в государство без социальных обязательств.