Будущие депутаты Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» намерены лоббировать принятие закона о ветеранах.
Документ должен регламентировать категории ветеранов и льготы для них. По замыслу авторов инициативы, координировать предоставление льгот ветеранам и не только, будет специальное агентство. По словам члена партии Галины Третьяковой реализация проекта предотвратит раздувание госаппарата.
У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен, — написала она в Facebook.
Ранее News.ru писал, что идеологию партии Зеленского раскритиковали за приверженность либертарианству. Политолог Даниил Богатырёв заявил, что Украине грозит превращение в государство без социальных обязательств.