Столтенберг: страны НАТО наращивают поставки танков и самолетов Киеву

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Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Киеве заявил, что страны альянса наращивают поставки самолетов, танков, бронетехники на Украину, передает ТАСС. Всего сумма затрат на военную помощь уже составила 150 млрд евро.

Союзники сейчас поставляют больше самолетов, танков, бронетехники, а фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку. И все это сегодня действительно меняет ситуацию на поле боя, — заявил Столтенберг.

Также генсек альянса пояснил, что НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы вооруженные силы этой страны пришли к полной оперативной совместимости с силами альянса.

Столтенберг прибыл в Киев 20 апреля, не анонсировав свой визит. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, во время визита генсек НАТО может потребоватьот Киева более решительных действий.

В связи с визитом Столтенберга в Киев представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из целей СВО является недопущение того, чтобы Украина вступила в НАТО. Именно эта перспектива, по словам Пескова, серьезно влияет на безопасность России.