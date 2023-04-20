Столтенберг приехал в Киев

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, передает издание The Kyiv Independent. Отмечается, что визит главы Альянса ранее не анонсировался. Генеральный секретарь НАТО был замечен утром 20 апреля на Михайловской площади в центре Киева.

Столтенберг до этого заявил, что страны НАТО должны передать Киеву «еще больше» оружия, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи. Речь идет также о боеприпасах, уточнил он.

Он отмечал, что часть информации из утечек секретных документов Пентагона не соответствует действительности. Генсек НАТО также усомнился, что слитые материалы повлияют на действия военного блока в отношении Украины.

При этом политолог Лукас Лейрос считает, что Альянс увеличивает объемы военной помощи Украине, чтобы предотвратить недовольство украинской стороны отказом в приеме в НАТО. Киев уже получил «смертный приговор» от Альянса, уверен он.

Ранее Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, намерены ли лидеры Альянса обсуждать вступление Украины в организацию на саммите, который запланирован на лето 2023 года. При этом он отметил, что содержательный разговор по данному вопросу возможен только при сохранении Украины как суверенной нации.