Stern: у бывшего канцлера Германии Шрёдера украли картину и две гравюры

Герхард Шрёдер / Фото Zhang Yuan/XinHua/Global Look Press

Неизвестные украли китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера из коридора перед бюро экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, пишет журнал Stern. По данным издания, произведения искусства, стоимость которых не указывается, висели в общедоступном коридоре 16 лет.

Из соображений предосторожности другие работы были сняты со стен, теперь они хранятся в самом бюро, — сказано в публикации.

Отмечается, что о краже стало известно ещё в понедельник, 23 мая. Кроме того, известно, что это не первый инцидент вокруг бюро, сотрудники которого в последнее время не чувствуют себя в безопасности. Так, в бюро неоднократно без разрешения заходили репортёры таблоидов для съёмки, также была украдена табличка с названием офиса.

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге, а также без сотрудников. Комитет бундестага по бюджету решил сократить эту статью расходов на основании того, что Шрёдер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала действий России на Украине. При этом экс-канцлеру ФРГ сохранили пенсию и право на личную охрану.

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию о введении санкций против Шрёдера из-за его связей с Россией. Документ не носит обязательного характера и не обязывает Евросоюз к каким-либо действиям, это скорее символический жест.

Бывший канцлер с 2017 года является председателем совета директоров «Роснефти». Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG. Из-за этого некоторые немецкие политики призывают лишить экс-главу правительства части привилегий, которые по закону положены бывшим канцлерам. 15 февраля Шрёдера также выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя первого президента Казахстана Тимура Кулибаева.