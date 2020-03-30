Симптомы коронавирусной инфекции появились у старшего советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминика Каммингса. В настоящее время политтехнолог находится на самоизоляции.
Каммингс в период карантина будет оставаться на связи с другими сотрудниками офиса британского премьера,
О заражении Бориса Джонсона коронавирусом стало известно 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи, при этом находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Помимо Джонсона, инфекция была диагностирована главе Минздрава Мэтту Хэнкоку. Жертвами COVID-19 стали более 1,2 тысячи британцев, писал NEWS.ru.
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