https://static.news.ru/photo/be7925d6-726d-11ea-ae99-fa163e074e61_660.jpg Доминик Каммингс Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Симптомы коронавирусной инфекции появились у старшего советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминика Каммингса. В настоящее время политтехнолог находится на самоизоляции.

Каммингс в период карантина будет оставаться на связи с другими сотрудниками офиса британского премьера, отмечает Sky News. Сдавал ли мужчина анализ на наличие коронавируса в организме не уточняется.

О заражении Бориса Джонсона коронавирусом стало известно 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи, при этом находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Помимо Джонсона, инфекция была диагностирована главе Минздрава Мэтту Хэнкоку. Жертвами COVID-19 стали более 1,2 тысячи британцев, писал NEWS.ru.