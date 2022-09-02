Старейший итальянский винный дом приостановил поставки в Россию «Коммерсант»: итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию

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Старейший винный дом Италии Antinori приостановил поставки в Россию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что решение владельца может быть связано с нежеланием работать с Россией «из-за геополитического кризиса». Основанный в 1385 году винный дом Antinori владеет виноградниками в Италии общей площадью более 700 гектаров.

У поставщика могли осложниться отношения с дистрибьютором MBG Wine. Однако с санкциями Евросоюза, запрещающими поставлять в Россию алкоголь дороже €300 за единицу, приостановка не связана, — сказано в публикации.

Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина подтвердила приостановку поставок, но подчеркнула, что контракт с Antinori сохраняется.

Вашингтон ввел ряд ограничений на продажу чипов, которые используются для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай, написала ранее газета The New York Times. Отмечается, что по новым правилам производители графических процессоров Nvidia и AMD обязаны предоставить правительству экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов. Американские власти таким образом рассчитывают ограничить использование полупроводников в военных целях Москвой. В настоящее время обе компании продолжают работать на российском рынке, но ограничили свой ассортимент.