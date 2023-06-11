Стало известно, сколько стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Свою поддержку вступлению Украины в НАТО высказали 20 стран альянса, написал в соцсетях заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, это произойдет, как только это станет возможно.

Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами, — написал Жовква.

Он также добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее оформили совместное заявление. Согласно декларации, канадская сторона выступила за получения Украиной членства в НАТО, как только позволят условия.

Это самая сильная формулировка среди всех стран G7, которые являются членами НАТО, — добавил Жовква.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал вступление страны в НАТО «неподнятой целиной». Он подчеркнул, что это последний гектар, который следует «обработать» на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, Киеву удалось сдвинуть с места все темы, в том числе членство в Евросоюзе, вооружение армии, реформы, а также отношения с Африкой и другими регионами мира. Кроме того, Кулеба призвал «похоронить» Бухарестское решение 2008 года, в котором были поставлены условия для членства страны в НАТО.