Стало известно об острой нехватке врачей в Польше

Провалы в бюджете и кадровый голод обозначили чёрную полосу для системы здравоохранения Польши. Об этом сообщает информационный портал Politico.

Общая нехватка врачей и другого медицинского персонала составляет от 20 тысяч до 50 тысяч человек. Данный кризис вызван снижением финансирования со стороны государства. Это привело к закрытию большого числа больниц и ряда профильных отделений из тех, что ещё функционируют. По мнению экспертов, на восстановление системы здравоохранения потребуются годы.

Система здравоохранения в настоящее время сталкивается с крайней нехваткой персонала, — сказал ревматолог и глава регионального союза врачей Бартош Фиалек.

Краковский экономический университет связал этот феномен в медицине Польши с кадровым «провалом» 1990–2000 годов. Старое поколение врачей ушло или скоро уйдет на пенсию, а достаточного количества новых кадров нет, к тому же, многие молодые врачи предпочитают работать в других странах Евросоюза.

Врачи уезжают работать в частный сектор в другие страны ЕС, — отметил Фиалек.

Пандемия коронавируса в Польше нанесла сильный удар по медицинской инфраструктуре. Многие учреждения переоборудовали свои помещения под карантинные зоны. После окончания пандемии ожидается усугубление ситуации в польском здравоохранении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что смертность от коронавирусной инфекции в мире возросла за прошедшую неделю на 21%, а заражаемость увеличилось на 8%. Каждый день фиксировалось около 540 тысяч новых случаев. За неделю с болезнью не справились 69 тысяч человек, что на 21% больше, чем неделей ранее, когда умерли 56 тысяч заболевших.