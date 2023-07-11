Стало известно о задержании СБУ настоятеля храма УПЦ Военкор Коц: СБУ задержала настоятеля храма УПЦ св. Архистратига Михаила в Бородянке отца Виктора

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма Украинской православной церкви (УПЦ) св. Архистратига Михаила в Бородянке отца Виктора, сообщает Telegram-канал Kotsnews. Его обвинили в содействии принудительному переселению 100 жителей Киевской области в Беларусь. По информации канала, в первый раз настоятеля задержали еще в 2022 году, тогда ему предъявили обвинения в том, что он дал интервью российским журналистам.

СБУ задержала настоятеля храма УПЦ св. Архистратига Михаила в Бородянке отца Виктора. Его обвиняют в «содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, в канале отмечается, что в первый раз его продержали четыре дня, а на пятый день он дал интервью украинским СМИ, где заявил, что российские журналисты якобы заставляли его говорить неполиткорректные вещи.

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